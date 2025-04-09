Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Санто-Доминго выросло до 124

124 человека погибли при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго в Доминикане, пишет агентство AFP со ссылкой на спасательные службы. Инцидент произошел накануне, 8 апреля, во время выступления певца Рубби Переса.

У спасателей остается от 24 до 36 часов, чтобы попытаться найти под завалами выживших, сообщил директор службы чрезвычайных операций Хуан Мануэль Мендес. Ранее сообщалось, что в больницу обратились 155 человек. Певец Перес находится в стабильном состоянии. Его обнаружили, когда он начал петь под обломками.

Президент республики Луис Абинадер подписал указ о трехдневном трауре по жертвам трагедии. Сегодня российский президент Владимир Путин выразил соболезнования господину Абинадеру.