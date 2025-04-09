Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в клубе в Доминикане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Доминиканской Республики Луису Абинадеру в связи с жертвами при обрушении крыши ночного клуба в Санто-Доминго. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dominican Republic National Police/ Handout / Reuters, Dominican Republic National Police / Facebook / Handout / Reuters Фото: Dominican Republic National Police/ Handout / Reuters, Dominican Republic National Police / Facebook / Handout / Reuters

«Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим»,— сказано в телеграмме.

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обрушилась во время выступления певца Рубби Переса 8 апреля. Многие зрители и сам исполнитель долгое время оставались под завалами. Число погибших в настоящий момент составляет 98. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Екатерина Отрашкевич