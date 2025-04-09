Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Санто-Доминго выросло до 66

Число погибших после обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане выросло до 66 человек. В больницу обратилось еще 155 человек. Об этом сообщает издание Listn Diario в соцсети X (заблокирована в РФ).

На месте трагедии продолжает работать Центр по чрезвычайным ситуациям Санто-Доминго. Спецслужбы проводят поиски в нескольких местах, уделяя особое внимание трем зонам, где слышны шумы. Людей ищут под завалами по сообщениям семей пропавших. Причины обрушения крыши остаются неизвестными.

Часть крыши ночного клуба Jet Set в столице Доминиканской Республики обрушилась во время выступления певца Рубби Переса утром 8 апреля. Музыкант оказался под завалами вместе со зрителями концерта. Его нашли после того, как он начал петь под обломками. Сейчас он находится в стабильном состоянии. Президент республики Луис Абинадер подписал указ о трехдневном трауре по жертвам трагедии.