Суд в Кишиневе перевел Гуцул под домашний арест

Районный суд в Кишиневе изменил меру пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул с содержания под стражей на домашний арест, сообщила ее адвокат Наталья Байрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Евгения Гуцул будет освобождена из-под ареста прямо в зале суда. Ее перевели под домашний арест сроком на 30 суток с сегодняшнего дня»,— сказала госпожа Байрам агентству ТАСС.

Суд избрал такую меру пресечения, несмотря на требования прокуратуры оставить политика под стражей. До этого, 7 апреля, заседание по делу Евгении Гуцул было прервано из-за сообщений о минировании здания, людей эвакуировали из суда. Позже выяснилось, что сообщения были ложными.

Госпожа Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также в фальсификации деклараций и отчетов о финансировании кампании.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она заявляла, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на то, что она откажется от должности главы региона и немедленно уедет из страны.