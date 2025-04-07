Сообщение о минировании суда, где слушается дело Гуцул, оказалось ложным

Анонимное сообщение о минировании здания суда в Кишиневе, где проходило заседание по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, оказалось ложным. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь полиции города Светлана Крипник. На время проверки людей из здания эвакуировали, слушание перенесли на 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Сегодня, 7 апреля, суд рассматривал запрос прокурора об аресте на 30 дней представителя оппозиционного блока «Победа» Светланы Попан. Вместе с Евгенией Гуцул, арестованной в конце марта, она проходит по делу о незаконном финансировании ликвидированной в прошлом году партии «Шор». Из-за сообщения о минировании заседание суда приостановили.

Блок «Победа» считает, что требование прокурора об аресте Светланы Попан не имеет оснований, поскольку оппозиционер уже находится под подпиской о невыезде и посещает заседания. Евгения Гуцул cчитает выдвинутые в адрес оппозиции обвинения политически мотивированными. Она проходит обвиняемой и по другому уголовному делу — о нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Лусине Баласян