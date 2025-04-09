Прокуроры Молдавии потребовали продлить арест главы Гагаузии Евгении Гуцул

Прокуратура Молдавии направила в суд ходатайство о продлении срока ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул на 30 суток. Об этом сообщил ее советник Юрий Кузнецов на акции протеста у здания районного суда Кишинева. 20-дневный арест Евгении Гуцул заканчивается 14 апреля.

«Прокуроры потребовали 30 суток ареста для башкана Гагаузии. Это явное политическое давление на законно избранного руководителя автономии»,— заявил советник госпожи Гуцул на акции протеста.

Сегодня, 9 апреля, заседание по делу Евгении Гуцул было прервано из-за сообщений о минировании здания. Была объявлена эвакуация. Позже стало известно, что информация о минировании здания суда оказалась ложной. У здания суда проходит пикет в поддержку Евгении Гуцул.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта на 72 часа из-за запрета на выезд из страны. Позже главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Обвинения Евгении Гуцул предъявлены по четырем статьям: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост главы Гагаузии в 2023 году, фальсификация документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании. Евгения Гуцул рассказывала, что правоохранительные органы предлагали ей закрыть уголовное дело, если она откажется от своей должности.

Подробную биографию Евгении Гуцул читайте в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич