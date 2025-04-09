Коллекторам названивают работодатели

Спрос на коллекторов в 2024-м вырос в два раза. С начала этого года показатель увеличился еще на четверть, выяснили сервис «Работа.ру» и коллекторское агентство АБК. Как пишут «Известия», наиболее активно специалистов по взысканию долгов ищут в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Уфе, Саратове и Кургане. На рынке заметны разные волны спроса: сначала растет потребность в кредитных менеджерах, а затем в коллекторах, отмечают аналитики платформы SuperJob. Причем на вакансии специалистов по взысканию в два раза чаще откликаются женщины, чем мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Должники не спешат с возвратом кредитов как на судебной, так и на досудебной стадиях. Поэтому взыскатели все чаще обращают к услугам коллекторов, отметил заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев: «Есть рост просроченных задолженностей. Вырос и спрос на услуги коллекторов, физических лиц, а не роботов, как раньше. В 2024-м вступили в силу новые пошлины, которые сделали очень затруднительной с точки зрения доходности работу с процессуальными судебными взысканиями, это первый фактор. А второй заключается в том, что, начиная с этого года, Федеральная служба судебных приставов резко сократила технологические возможности для принятия жалоб в электронном виде на бездействие своих сотрудников. То есть, с одной стороны, пошлины выросли, и на это нужно потратиться, а с другой, ограничили возможность жаловаться на бездействие ФССП. Таким образом на самой судебной стадии мало собирают долгов. В итоге вы будете увеличивать досудебные взыскания, а это не та стадия, на которой роботы могут работать эффективно.

При этом заемщики у нас не заинтересованы в погашении задолженностей. Потому что если на судебной стадии взыскание почти невозможно, то зачем платить на досудебной?

Люди прекрасно понимают, что если даже через суд взыскать ничего не удается, то зачем гасить долг еще до разбирательства. Именно это является причиной увеличения спроса на коллекторов не только у агентств, но и вообще взыскаталей. До той поры, пока у нас на стадии судебного взыскания не произойдет цифровизации действительно высокой доли возврата долгов, на досудебной будет, к сожалению, очень много ручной работы и очень мало урегулирования».

По словам источника «Известий» в силовых органах, пока крупные финансовые компании и банки ищут новые подходы к должникам, на рынке активизируются так называемые черные коллекторы. Часто они прибегают к незаконным методам возврата долгов. К услугам таких «специалистов» чаще всего прибегают микрофинансовые организации. Когда законных методов воздействия на должника не остается, кредиторы обращаются к черному рынку, говорит адвокат Дмитрий Овсянников: «В 2016 году был принят закон о коллекторской деятельности, который ограничивает полномочия коллекторов, запрещает им звонки в определенное время и совершение определенных действий: оскорбления, угрозы, давление и так далее. Но учитывая, что экономическая ситуация в стране в целом ухудшается, методы, которые остались в "белом" поле, как мне кажется, перестали быть действенными. Соответственно, кредиторы, которые, возможно, утратили надежду на возврат долгов именно законными способами, прибегают к услугам таких так называемых черных коллекторов, пытаюсь получить хоть что-то и как-то отбить деньги».

Пик интереса к кредиторам пришелся на декабрь прошлого года. Теперь же аналитики фиксируют рост спроса на коллекторов. За 2024 год средняя зарплата специалистов по взысканию увеличилась на 9%, до 120 тыс. руб.

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Леонид Пастернак