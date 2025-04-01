ФССП составила портрет должника по кредитам

В России среднестатистическим должником по кредитам является мужчина до 45 лет без жилья, постоянного дохода и автомобиля, заявил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Приблизительный портрет должника он описал на заседании комитета Совета федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, есть мнение, что должниками чаще становятся пенсионеры, но это не так. Он назвал основные характеристики среднестатистического должника: мужчина 30–45 лет без периодического дохода, транспортного средства и жилого помещения, женат и имеет одного ребенка, пользуется мобильной связью. Чаще всего у него нет загранпаспорта, поэтому ограничение выезда за рубеж на такого человека «в принципе не действует». В основном у него один источник погашения — либо денежные средства на счетах, либо периодический доход.

Самым травмирующим граждан финансовым институтом глава ФССП назвал микрофинансовые организации, призвав повышать финансовую грамотность населения. «Пока человек не научится быть ответственным за свою судьбу, судьбу своей семьи, мы как бы ни совершенствовали законодательство, как бы ни запрещали, что-то ни улучшали, результата не добьемся»,— считает он (цитата по ТАСС).

В январе просрочка россиян по кредитным картам превысила 0,5 трлн руб., следует из данных «Скоринг Бюро». При этом в годовом выражении число проблемных долгов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось сразу на 27%. Большинство экспертов и участников банковского рынка считают, что в текущем году темпы роста просрочки будут ниже.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Карты оставляют с долгами».