Ремонтом дорог в Воронеже за 918 млн рублей займется местное «СМУ-90»

Подряд на ремонт автодорог в Воронеже в 2025 году получило местное ООО «СМУ-90». Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену контракта в 918,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Второй претендент на контракт также предложил выполнить работы по стартовой стоимости. Его имя не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Контракт заключен. Работы в рамках него требуется выполнить в восемь этапов с 5 мая до 29 августа 2025 года. Мэр Сергей Петрин рассказывал в своем Telegram-канале, что подряд предполагает замену покрытия на участках Московского проспекта, улиц Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского, Пятницкого, Платонова, площади Ленина. На улице Плехановская покрытие планируют обработать «пропиткой» для профилактики повреждений.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Доли принадлежат Вардану (90%) и Айку (10%) Агаронян. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб. Директор — Александр Сотников. С 2011 года компания заключила 261 госконтракт на 30,5 млрд руб. в сумме.

На этой неделе стало известно, что «СМУ-90» займется разметкой дорог в Воронеже в этом году за 238,5 млн руб.

Алина Морозова