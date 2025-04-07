Разметкой дорог в Воронеже за 238,5 млн рублей займется местное «СМУ-90»

Подряд на обновление разметки на автодорогах Воронежа в этом году получило местное ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян. Известный в регионе дорожник обошел двух участников конкурса, не снижая начальную цену контракта в 238,5 млн руб. Он заключен, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Занявший второе место участник предлагал выполнить работы за 233,7 млн руб., третье — также без снижения стартовой стоимости. Их имена не раскрываются.

«СМУ-90» предстоит выполнить работы в три этапа с 20 апреля по 25 сентября 2025 года. Как ранее сообщал мэр Сергей Петрин, контракт предполагает демаркировку линий, толщина которых превышает необходимую. Улицы, на которых запланирована замена покрытия, будут размечаться в последнюю очередь.

Вместе с конкурсом на разметку дорог облцентра были объявлены торги на их ремонт за 918,1 млн руб. Итоги тендера подведены, однако контракт еще не размещен на портале госзакупок. Уточняется, что победитель (имя не раскрывается) также не стал снижать стартовую цену.

Компания «СМУ-90» известна в регионе выполнением второго этапа реконструкции Остужевской развязки в Воронеже за 2,7 млрд руб. (два других забрала петербургская ГК «Возрождение»), а также — победами на торгах с крупными дорожными подрядами.

Как «СМУ-90» и еще один воронежский дорожник поделили контракты на 7 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова