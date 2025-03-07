Власти Воронежа объявили торги на ремонт дорог и обновление разметки за 1,1 млрд

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило два конкурса на ремонт автодорог в облцентре и обновление дорожной разметки на них. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 1,15 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источником финансирования в обоих случаях выступают городской бюджет и субсидии из областного. Ремонт дорог оценен в 918,1 млн руб., нанесение разметки — в 238,5 млн руб.

Работы в рамках первого контракта нужно выполнить в восемь этапов с 5 мая до 29 августа 2025 года. В рамках второго — в три этапа с 20 апреля по 25 сентября 2025 года.

Мэр Сергей Петрин рассказал в своем Telegram-канале, что первый подряд предполагает замену покрытия на участках Московского проспекта, улиц Героев Сибиряков, Ворошилова, Владимира Невского, Пятницкого, Платонова, площади Ленина. Также на улице Плехановская покрытие планируют обработать «пропиткой» для профилактики повреждений.

«В случае выделения дополнительных средств рассмотрим возможность включения в план работ и других магистралей»,— добавил глава города.

Второй подряд, по словам господина Петрина, предполагает демаркировку линий, толщина которых превышает необходимую. Улицы, на которых запланирована замена покрытия, будут размечаться в последнюю очередь.

Подавать заявки на участие в конкурсах можно до 24–25 марта, итоги планируется подвести 27–28 марта.

На этой неделе стало известно, что на ремонт местных дорог в Воронежской области в 2025 году предусмотрено 6 млрд руб.

Алина Морозова