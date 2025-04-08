Маск назвал советника Трампа идиотом из-за высказываний о Tesla
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал 75-летнего советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом, который «тупее мешка с кирпичами».
Илон Маск
Фото: Vincent Alban / Reuters
Илон Маск стал публиковать такие посты после того, как господин Наварро в интервью CNBC заявил, что Илон Маск является не производителем автомобилей, а их «сборщиком». Он заявил, что машины Tesla изготавливаются из множества деталей, поставляемых из-за рубежа.
Бизнесмен опроверг слова экономиста, заявив, что Tesla «является самым вертикально интегрированным производителем автомобилей в Америке с самым высоким процентом американского содержимого». Об этом господин Маск тоже написал в своей соцсети.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт проигнорировала вопросы о нападках Маска на своего коллегу. «Какая разница? Мы — самая прозрачная администрация в истории, выражающая свои разногласия публично»,— сказала CNBC госпожа Левитт.
Ранее The Washington Post писала, что Илон Маск лично просил президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о введении пошлин. Однако его попытки не встретили понимания, сообщает WP со ссылкой на источники.
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