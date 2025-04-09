Россия высылает двух румынских дипломатов

МИД России объявил персонами нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в Москве и его заместителя. Временному поверенному в делах Румынии Лилиане Бурде была вручена соответствующая нота. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Эта мера стала симметричным ответом на аналогичное решение Бухареста, ранее без объяснения причин объявившего персонами нон грата российского военного атташе в Румынии и его помощника. В МИД России подчеркнули, что действия румынской стороны были немотивированными.

МИД Румынии объяснил решение выслать двух российских дипломатов тем, что их деятельность якобы не соответствовала положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Накануне объявления МИД Румынии о высылке дипломатов Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Кэлину Джорджеску стоит руководство Евросоюза. После дискредитации победителя аннулированного первого тура президентских выборов ЕС примется за Венгрию, добавили в ведомстве. МИД Румынии назвал эти утверждения необоснованными.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Румыния отменила кандидата».