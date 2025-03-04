СВР: после дискредитации Джеорджеску в Румынии ЕС возьмется за Венгрию
По данным Службы внешней разведки России (СВР), за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Кэлину Джорджеску стоит руководство Евросоюза. После дискредитации победителя аннулированного первого тура президентских выборов ЕС примется за Венгрию, заявили в пресс-бюро ведомства.
Фото: Vadim Ghirda / AP
Согласно заявлению, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце прошлого года. Так, председатель ЕК пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам Евросоюза, если политик продолжит участие в избирательной кампании.
«После «атаки на Джорджеску» можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия, как «бастион европейского консерватизма», а удобным поводом — предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы»,— говорится в сообщении.
Поводом для отмены результатов голосования первого тура президентских выборов в ноябре прошлого года, по итогам которых лидировал Кэлин Джорджеску, стали рассекреченные властями документы румынской разведки о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России и о массовой известности политика «благодаря преференциям» от TikTok.
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