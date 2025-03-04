По данным Службы внешней разведки России (СВР), за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Кэлину Джорджеску стоит руководство Евросоюза. После дискредитации победителя аннулированного первого тура президентских выборов ЕС примется за Венгрию, заявили в пресс-бюро ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Ghirda / AP Фото: Vadim Ghirda / AP

Согласно заявлению, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце прошлого года. Так, председатель ЕК пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам Евросоюза, если политик продолжит участие в избирательной кампании.

«После «атаки на Джорджеску» можно уверенно прогнозировать новые попытки европейского либерального мейнстрима подавить инакомыслие в ЕС. Их первоочередной целью станет Венгрия, как «бастион европейского консерватизма», а удобным поводом — предстоящие в стране в будущем году парламентские выборы»,— говорится в сообщении.

Поводом для отмены результатов голосования первого тура президентских выборов в ноябре прошлого года, по итогам которых лидировал Кэлин Джорджеску, стали рассекреченные властями документы румынской разведки о «кибератаках с целью повлиять на правильность избирательного процесса» со стороны России и о массовой известности политика «благодаря преференциям» от TikTok.

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