Россия ответит на высылку из Румынии двух российских дипломатов

МИД Румынии объявил персонами нон грата военного аташе и его помощника при посольстве России в республике. По утверждению ведомства, причиной стала деятельность, «не соответствующая положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». Российская сторона пообещала дать симметричный ответ.

О высылке дипломатов временному поверенному в делах России в Румынии Елене Копниной сообщили в МИДе республики, где ей вручили соответствующую ноту. «Российская сторона считает этот шаг необоснованным и недружественным и оставляет за собой право на ответные меры»,— сказала она ТАСС.

Накануне Служба внешней разведки России заявила, что за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Кэлину Джорджеску стоит руководство Евросоюза. После дискредитации победителя аннулированного первого тура президентских выборов ЕС примется за Венгрию, заявили в пресс-бюро ведомства. МИД Румынии назвал эти утверждения необоснованными.

Лусине Баласян