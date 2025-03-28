Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Районный суд Кишинева частично удовлетворил запрос прокуратуры и арестовал главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул на 20 суток. Защита политика пообещала оспорить решение суда.

«Гагаузию сегодня обезглавили»,— прокомментировала госпожа Гуцул решение о своем аресте.

Перед заседанием суда прокурор Адриан Скутару сказал журналистам, что обвинения Евгении Гуцул предъявлены по четырем статьям: нелегальное финансирование избирательной кампании на пост главы Гагаузии в 2023 году, фальсификация документов, фальсификация деклараций, фальсификация отчетов о финансировании кампании.

Вчера глава Гагаузии сообщила, что ей предлагали закрыть уголовное дело за уход с поста. Также госпожу Гуцул просили дать ложные показания о деятельности коллег из партии «Шор», которая выдвинула ее на пост главы Гагаузии.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева на 72 часа 25 марта. Причиной стал запрет на выезд из страны.

Биографию госпожи Гуцул читайте в материале «Ъ».