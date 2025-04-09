Набиуллина: российский экспорт за три года снизился на 14%

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что санкции вызывают очень сильные колебания валютного курса. По ее словам, благодаря денежно-кредитной политике ЦБ «большая часть этих колебаний носит краткосрочный характер».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время выступления в Госдуме она рассказала, что за последние три года российский экспорт из-за внешних ограничений снизился на 14%, а импорт остался примерно на том же уровне. «Что это означает? В страну поступает меньше валюты, а на оплату импорта нужно столько же. В этих условиях курс рубля был бы слабее, чем сейчас, если бы не высокая ключевая ставка»,— пояснила глава ЦБ (цитата по Frank Media).

Госпожа Набиуллина также заявила, что устойчивость рубля обеспечивает ключевая ставка. По ее мнению, рост российской экономики в текущем году продолжится более умеренными темпами. Она уточнила, что ЦБ будет аккуратно снижать ключевую ставку, чтобы инфляция снова не «подняла голову». 21 марта совет директоров ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ верен ставке».