Центробанк назвал условия для снижения ключевой ставки

ЦБ намерен подходить к снижению ключевой ставки аккуратно. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила во время выступления в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению. Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно, в том числе и помня о том, что в прошлом году, после замедления в начале года, инфляция подняла голову вновь, и нам нужно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчиво»,— сказала госпожа Набиуллина (цитата по РБК).

Глава ЦБ рассказала, что высокий темп инфляции стал главной угрозой увеличению реальных доходов граждан и развитию российской экономики. С целью сдерживания роста цен регулятор поднял ключевую ставку до 21% в октябре 2024 года. По словам госпожи Набиуллиной, в ноябре—декабре инфляция составляла около 14%, в январе опустилась ниже 11%, в феврале — ниже 8%.

По мнению госпожи Набиуллиной, ключевая ставка обеспечивает устойчивость рубля. Она считает, что рост российской экономики в этом году продолжится более умеренными темпами.

21 марта совет директоров регулятора в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. ЦБ рассчитывает, что в 2025 году средняя ключевая ставка будет идти по нижней границе диапазона 19–22%. Следующее заседание совета директоров Банка России состоится 25 апреля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черный лебедь деглобализации».

Екатерина Отрашкевич