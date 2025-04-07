Apple привезла в США пять самолетов с iPhone перед введением тарифов

Apple за три дня в конце марта ввезла в США из Индии пять самолетов с iPhone и другими гаджетами. Тем самым она старалась нарастить запасы перед введением импортных тарифов. Об этом пишет газета The Times of India со ссылкой на высокопоставленного индийского госслужащего. Источники газеты также сообщают, что Apple активно закупала устройства в Китае. «Заводы в Индии, Китае и других ключевых регионах поставляли продукцию в США в ожидании повышения тарифов»,— сообщают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Как отмечают источники, наращивание запасов iPhone и других гаджетов поможет компании некоторое время не повышать цены на них. По подсчетам инвесткомпании Rosenblatt Securities, из-за повышения пошлин цены на iPhone в США могут вырасти на 43%, если Apple полностью переложит эти издержки на покупателей.

В последний месяц перед повышением тарифов активными закупками занимались американские компании самых разных секторов. Из-за этого, по подсчетам сервиса Xeneta, средняя стоимость срочной авиадоставки грузов из Китая в США в последние недели выросла на 37%.

Яна Рождественская