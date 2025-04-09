Минцифры проведет аукционы на частоты 5G до конца года

Минцифры планирует провести первые аукционы на частоты 5G до конца текущего года. Будут выставлены два лота в диапазоне 4800–4990 МГц. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Телеком 2025», передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дискуссия о выделении «золотого диапазона» частот под сети 5-го поколения возобновлена. При этом на ближайшем аукционе этот диапазон частот представлен не будет, уточнил Максут Шадаев. Если по итогам аукциона спроса среди операторов на распределение частот при таких условиях не будет, Минцифры перейдет к другой схеме, добавил министр.

«Цену мы не можем сделать ниже, потому что мы считаем по определенной методике. Я считаю, что тот диапазон, который есть —- и мы об этом говорили — он экономически непривлекателен для операторов»,— сказал глава Минцифры.

В декабре 2024 года Максут Шадаев сообщал, что строительство инфраструктуры для сети формата 5G начнется в двух российских городах в 2026 году. в 2030 году сетями 5G будут обеспечены 16 городов, то есть около 16–17 млн абонентов.

Согласно протоколу государственной комиссии по радиочастотам, с которым ознакомился «Ъ», Минцифры совместно с участниками телеком- и телерадиовещательного рынка начало работать над переводом действующих передатчиков цифрового ТВ-вещания в полосу 470–694 МГц с 694–790 МГц. Последний диапазон необходим для развития 5G-сетей в РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цифровому телевидению сдвигают полосу».