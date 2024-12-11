Шадаев: к 2030 году 16 городов России обеспечат инфраструктурой 5G

Строительство инфраструктуры для сети формата 5G начнется в двух российских городах в 2026 году, сообщил глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, в 2030 году сетями 5G будут обеспечены 16 городов, то есть около 16–17 млн абонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас есть четыре оператора сотовой связи, которые подписали форвардные контракты с двумя производителями. И уже в следующем году у нас появятся первые серийные образцы, а в 2026 году они уже пойдут в серию и уже начнем строительство инфраструктуры 5G в двух городах»,— сказал господин Шадаев в ходе выступления на пленарном заседании в Совфеде (цитата по ТАСС). Какие это будут города, он не сказал.

Он отметил, что отечественное производство базовых станций для мобильного интернета развивается быстрыми темпами. «Напомню, что в России никогда не было серийного производства базовых станций. В сверхкороткие сроки нам такое производство предстоит создать»,— добавил он.

На создание отечественных базовых станций до 2030 года направят 16,84 млрд руб., в том числе 8,2 млрд руб. из федбюджета. Это следует из финальной редакции федпроекта «Отечественные решения», с которой ознакомился «Ъ». Аналитики считают, что для роста скорости связи необходимо 100–150 тыс. станций ежегодно, а разработчики оборудования надеются выйти на производство 30 тыс. базовых станций в год.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Следующая станция — бюджетная».