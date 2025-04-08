Мелони встретится с Трампом 17 апреля для переговоров по тарифам

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет с визитом в Вашингтон 17 апреля, чтобы обсудить с президентом США Дональдом Трампом введенные им пошлины на импортные товары. Об этом она заявила во время круглого стола в палаццо Киджи. Как передает ANSA, госпожа Мелони назвала отмену пошлин первоочередной задачей ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / AP Фото: Roberto Monaldo / LaPresse / AP

Дональд Трамп ввел 20-процентные пошлины против стран ЕС 2 апреля. При этом с февраля в США уже действуют пошлины в размере 25% на поставки стали и алюминия из всех стран. Вчера Италия обозначила список американских товаров, которые не должны облагаться пошлинами. В перечень вошли мотоциклы, cпиртные напитки, косметика и ювелирные изделия.

О тарифной политике Дональда Трампа — в материале «Игра тарифов».

Екатерина Отрашкевич