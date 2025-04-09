Масштабные импортные пошлины Трампа вступили в силу

В силу вступили «ответные» пошлины президента Дональда Трампа в отношении 185 стран, включая тарифы в размере 104% на товары из КНР. Пошлины направлены как против конкурентов, так и против союзников, что грозит рецессией, пишет Reuters.

Агентство пишет, что введенные тарифы пошатнули мировой торговый порядок, существовавший на протяжении десятилетий, и всего за несколько дней привели к потере триллионов долларов рыночной стоимости крупных компаний. Индекс S&P 500 понес самые большие потери с момента создания бенчмарка в 1950-х годах. Фьючерс на Brent падал почти до $60 за баррель, а биткойн опустился ниже $75 тыс. За последние несколько дней глобальный рынок потерял $5 трлн.

Однако Дональда Трампа не напугали такие перемены на мировых рынках, пишет издание. Вчера в Белом доме он заявил, что благодаря высоким тарифам многие страны готовы подписать торговое соглашение с США. По его словам, число таких государств уже достигло семидесяти.

Ведущие китайские брокерские компании совместно с госкомпаниями работают над стабилизацией внутренних цен. Центральные банки Новой Зеландии и Индии снизили ставки, что также может смягчить удар по экономике из-за тарифов. Другие страны оказывают поддержку ключевым экспортным секторам, например Южная Корея объявила о снижении налогов для автопроизводителей.

Экономисты предупреждают, что в результате введения пошлин пострадают в первую очередь американские граждане. По данным вчерашнего опроса Reuters/Ipsos, 73% американцев ожидают роста цен на повседневные товары в течение полугода. 57% граждан выступают против новых тарифов, четверть из них — республиканцы.

О торговой войне — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».

Екатерина Отрашкевич