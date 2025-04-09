Китай и США считают «разменные монеты»

США подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50%. Таким образом с 9 апреля совокупный сбор на китайские товары составит 104%. Американский президент Дональд Трамп начал угрожать КНР новыми тарифами после того, как Пекин дал понять, что отступать от торговой войны он не намерен. Однако в Белом доме заявили, что если Пекин свяжется с Вашингтоном, то Трамп «будет невероятно любезен». Что об этом думают сами китайцы? И как теперь могут развиваться события? Разбиралась Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Горожане за противостоянием США и КНР пока тихо наблюдают, рассказали “Ъ FM” жители Китая. Еще на выходных Пекин дал ясно понять и внутренней аудитории, и Вашингтону, что хорошо подготовлен к торговой войне. Чем больше на нас давят, тем сильнее мы становимся, писали партийные СМИ. Поэтому Китай ответит на 100-процентные тарифы, уверен житель Пекина Николай Луй:

«С Америкой работать сложно. 190 стран рассчитывается с Китаем напрямую через юани. Это тоже очень важно. Руководители Коммунистической партии не переживают, что пошлины высокие. Фабрики работают, пока все нормально».

Государственный канал CCTV отмечает, что пошлины открыли для Пекина новые возможности. Еще 6 апреля замминистра торговли Китая на встрече с американскими компаниями, включая Tesla и GE HealthCare, назвал КНР «безопасным и многообещающим» регионом для инвестиций. А Си Цзиньпин на этой неделе призвал активизировать усилия по «полному раскрытию» потребительского потенциала для стимулирования экономического роста. Плюс ЦБ ослабил контроль над юанем, а чиновники пообещали кредиты.

Расширили и параметры субсидий, рассказал исполнительный директор экспортной автомобильной компании Myron Trade в Шанхае Марад Абдуллаев: «В правительстве есть несколько знакомых, которые изначально знали, что что-то такое будет. Они меняют сейчас направление: не Америка, а Европа, Тихоокеанский регион. Кстати, изначально у нас была автомобильная отрасль, экспорт из Китая начали тоже субсидировать. Экспортируется на $10 млн, а через год или после какого-то реализованного объема государство возвращает $1,3 млн. Они хотят стимулировать производство, экспорт. В этом плане у них уже есть выход из ситуации».

Местный бизнес к повышению пошлин был готов, но их размер стал неприятным сюрпризом, говорит председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов: «Давление на китайские поставки началось не вчера. Пекин предпринимал огромные усилия для создания цепочки реэкспортных поставок, особенно здесь преуспели Мексика, Вьетнам. Но проблема в том, что пошлины стали носить веерный характер. Все традиционные каналы китайского реэкспорта с отверточной сборкой или просто с переклеиванием этикеток оказались задеты. Но давление, которое почувствуют американские транснациональные корпорации, которые размещают производственные процессы на территории Китая, будет достаточно сильным».

Личных контактов лидеров КНР и США не было с момента возвращения Трампа в Белый дом, и они не предвидятся. А вот дальнейшее взаимное повышение ставок неизбежно, считают эксперты. Поскольку ни США, ни КНР первыми на уступки не пойдут. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 8 апреля это косвенно подтвердила, допустив, что iPhone могли бы собираться не в Китае, а в США, и возможности для этого имеются.

Но у взаимных пошлин есть предел, отмечает руководитель Школы востоковедения «Высшей школы экономики» Алексей Маслов: «И Китай, и ряд американских представителей надеется, что это всего лишь подготовка к новому серьезному раунду переговоров. И каждая сторона думает, что тарифы станут разменной монетой в этом диалоге. Сейчас уже по ряду товаров тарифы могут достичь больше 100% — это заградительные пошлины. Предполагаю, что есть и другая сторона вопроса, а не только решения со стороны Китая и США, но в том числе и со стороны производителей, которые сейчас страдают.

Если ситуация будет накаляться, все может закончиться даже импичментом Трампа».

CNN считает воинственную риторику Китая расчетом властей на то, что перестройка мировой торговли больше навредит самим Соединенным Штатам, чем КНР. Китайские эксперты сейчас спорят, вступает ли мир в период политических блоков или в эпоху глобализации без США. Пекин, похоже, предпочитает последний сценарий, отмечают аналитики Брукингского института.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева