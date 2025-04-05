Игра тарифов

Япония предложит США пакет предложений в ответ на тарифы. Суть их не раскрывается. Об этом заявил премьер страны Сигэру Исиба. Тем временем Дональд Трамп уже начал переговоры о смягчении пошлин с Вьетнамом, Индией и Израилем, пишет CNN. По данным Axios, израильский премьер Биньямин Нетаньяху планирует 7 апреля встретиться с Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы попытаться договориться о сделке об отмене тарифов. Для Израиля они составили 17%. А 4 апреля Вашингтон заявил, что Вьетнам готов отменить свои пошлины на американскую продукцию . Не исключается и отмена введенного сбора в 46% со стороны Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Базовый» тариф в 10% затронул большую часть импорта США. 9 апреля около 60 их торговых партнеров, включая Евросоюз, Японию и Китай, столкнутся с еще более высокими пошлинами. Так, тарифы на продукцию из КНР с учетом принятых ранее мер теперь достигнут 54%. Пекин ответил зеркальной ставкой — 34%. Еврокомиссар Марош Шефчович тем временем заявил, что Европа, которой грозит 20-процентный тариф, будет действовать «спокойно, поэтапно, единообразно». Он выразил надежду на переговоры. Какие перспективы видны сейчас? Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский не исключает и самых жестких сценариев: «Вполне возможна мировая рецессия. JPMorgan оценивает ее вероятность в 60%. Я вспоминаю, что и в период первого мандата Трампа ответом крупнейших партнеров Соединенных Штатов, таких как Канада, Европейский союз, Япония, было то, что они начали образовывать союзы.

И тогда, как раз в 2017 году, начало действовать так называемое CETA — это соглашение между Канадой и Европейским союзом, аналогичное JEFTA, договору о зоне свободной торговли между Японией и Европой. Эта тенденция может быть продолжена. Конечно, ждать каких-то позитивных результатов от этого быстро не приходится».

Мировые СМИ объявили об эскалации глобальной торговой войны. Подавляющее число рынков — от сырой нефти до акций крупных технологических компаний — 4 апреля обрушилось. Только акции американских компаний за два дня потеряли почти $5,5 трлн, пишет Financial Times. Как отмечает агентство Reuters, несколько китайских торговых ассоциаций в отраслях от текстиля до электроники выступили с призывом к изучению альтернативных рынков. Они отметили, что пошлины только усугубят инфляцию в Соединенных Штатах.

В субботу Пекин заявил, что «рынок сказал свое слово». В Китае призвали Вашингтон к «равноправным консультациям», при этом добавив, что КНР продолжит контрмеры для защиты своего суверенитета. Пока слишком высока вариативность исхода и негативные ожидания все-таки могут не оправдаться, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин: «Падение рынков — чистая реакция инвесторов, которые, на мой взгляд, слишком линейно воспринимают происходящее. Уже пошли первые призывы к тому, что, мол, лучше давайте мы снизим тарифы, а вы нам не будете их повышать.

Плюс возможны какие-то самые неожиданные меры со стороны других стран. Могут попытаться, например, компенсировать введение тарифов, например, своими экспортными субсидиями. Но это дурацкое решение. То есть по факту это перекачка денег из бюджета одной страны в бюджет США. Это я называю стратегией медоеда: мы введем тарифы на экспорт в вашу страну, но в таком же объеме и объявим, что они будут всегда приравнены к вашим. Но в этом случае мы получаем, что последствия для потребителей США будут еще жестче, а доходы импортных пошлин окажутся несопоставимы с этими потерями.

Уровень благосостояния был достигнут, в том числе благодаря тому, что доллар стал мировой валютой, соответственно, можно, не производя ничего, просто экспортируя валюту, закупать на это товары по всему миру. Другая проблема в том, что данная система имеет свои пределы, то есть как раз попытка реиндустриализации — это рисковый шаг. Думаю, что все-таки задний ход даст США, и я думаю, готовы будут партнеры США тоже идти на переговоры. Если просто ничего не делать, ввести тарифы и жить дальше, это приведет к достаточно серьезным последствиям, и никому, даже США, это все не понравится».

За последние две недели котировки Мосбиржи просели на 12%. Самое длительное с 1998 года снижение фиксируется на фоне торговой войны, падения мировых фондов и резкого снижения цен на нефть. Последнее подстегнуло заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможных новых санкциях против России в случае, если Москва и Киев в скором времени не договорятся. Brent 4 апреля первые с августа 2021-го падал ниже $65 за баррель.Этот провал скорее всего, не последний, считает инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Если это надолго, значит, мировая экономика может вступить в полосу если не спада, то, по крайней мере, заморозки роста. Это уже напрямую касается и России. Наблюдая за секторами, мы можем отметить, что, например, нефтегазовый сектор, металлургия находятся среди лидеров падения. То есть это те основные сырьевые отрасли, которые поставляют продукцию в том числе и в Китай.

Соответственно, дальнейшее падение нефтяных котировок будет поддержано и снижением российских фишек, относящихся к нефтегазовому сектору, ну а если появятся признаки замедления спроса со стороны Китая на металлы, то и российские металлурги также испытают на себе давление. Мы, конечно, изолированы во многом от мировой экономики, но нашего внутреннего спроса полностью не хватит для того, чтобы поддержать Московскую биржу на тех значениях, на которых мы сейчас находимся. Поэтому вполне вероятно, что мы вновь протестируем уровни около 2500, а при дальнейшем ухудшении ситуации в мировой экономике не исключено и более серьезное снижение».

Как пишут СМИ, после введения Трампом новых пошлин на американском фондовом рынке не осталось компаний с капитализацией в $3 трлн. Еще месяц назад их было три: Appl, Nvidia и Microsoft. ФРС ожидает роста инфляции в ближайшие кварталы, заявил глава регулятора Джером Пауэлл.

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Александра Абанькова