РФ и Индия работают над либерализацией визового режима

Участники российско-индийских консультаций в Москве обсудили либерализацию визового режима между двумя странами. Об этом ведомство сообщило в пресс-релизе.

«Особое внимание было уделено дальнейшей либерализации визового режима, вопросам защиты прав и законных интересов российских и индийских граждан, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран»,— сказано в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что переговоры прошли в деловой и конструктивной обстановке. Россия и Индия подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия на консульском направлении.

26 марта пресс-служба Минэкономразвития сообщила о готовности соглашения о безвизовом режиме с Индией. Однако на следующий день Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев заявил, что вопрос появления безвиза внутри стран организации еще «не созрел». В ШОС входят десять стран: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Еще две страны имеют статус государства-наблюдателя — Афганистан и Монголия.

Подробнее о сотрудничестве стран ШОС — в материале «Премьеры развернулись на востоке».

Екатерина Отрашкевич