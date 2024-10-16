Премьеры развернулись на востоке

В Исламабаде в среду прошла 23-я встреча глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Премьеры обсудили способы наращивания торгово-экономического сотрудничества стран объединения. Это, в частности, создание механизмов финансирования совместных проектов: учреждение специального счета для их поддержки, а также обсуждаемое уже более десяти лет появление Банка развития и Фонда развития ШОС. В принятом по итогам встречи коммюнике страны объединения подтвердили также желание наращивать доли национальных валют во взаимных расчетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече в Исламабаде премьеры говорили о необходимости устранить препятствия, мешающие сотрудничеству (на фото второй слева — глава правительства РФ Михаил Мишустин, в центре — премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На встрече в Исламабаде премьеры говорили о необходимости устранить препятствия, мешающие сотрудничеству (на фото второй слева — глава правительства РФ Михаил Мишустин, в центре — премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Встреча глав правительств стран ШОС для Исламабада стала довольно значимым событием. Из-за ее проведения три дня были объявлены выходными, а меры безопасности в столице заметно усилены. Для охраны «красной зоны» — района, в котором сосредоточены госучреждения и проходили основные мероприятия саммита, был привлечен дополнительный контингент военнослужащих. Гостей в Исламабад приехало много: главы правительств Белоруссии (принимает участие в саммите в качестве полноправного члена ШОС впервые), Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Монголии (страна-наблюдатель), Туркмении (почетный гость встречи). Впервые за десять лет в Пакистан прибыл также глава МИД Индии — что на фоне крайне непростых отношений между Дели и Исламабадом не осталось без внимания.

Открывая встречу, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф призвал использовать ее для обмена идеями и разработки конкретных планов действий. По его мнению, ШОС следует не просто наращивать взаимную торговлю, а «продвигать перспективу объединенной Евразии» и инвестировать в инфраструктурные проекты в макрорегионе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетом повышение транспортной связанности стран и выстраивание эффективных логистических маршрутов — в частности, использование транзитного потенциала коридоров «Восток—Запад» и «Север—Юг» позволит нарастить грузопотоки. Премьер напомнил, что несколько лет назад было подписано соглашение, предполагающее запуск шести автомобильных маршрутов, на которых станут применяться многосторонние разрешения для логистики. «К сожалению, на сегодняшний день соглашение не выполняется — призываем коллег урегулировать разногласия и приступить к реализации договоренностей»,— обратился Михаил Мишустин к представителям стран.

Российский премьер сообщил, что товарооборот РФ с участниками ШОС по итогам 2023 года достиг рекордных 30 трлн руб., а в первом полугодии 2024-го прибавил еще 5,5%.

Подняв актуальную для РФ тему международных расчетов, Михаил Мишустин заявил о необходимости «защитить наш финансовый сектор от влияния третьих стран» и сконцентрироваться на реализации дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах. Необходим, отметил премьер, независимый платежно-расчетный механизм ШОС — например, в форме электронных платформ или банковских институтов.

Михаил Мишустин также предложил создать инструмент финансового сопровождения проектной деятельности ШОС — в качестве варианта названо учреждение специального счета, через который на первых этапах будет оказываться поддержка проектам. Реализовываться они могут, в частности, посредством государственно-частного партнерства, с помощью средств госбюджетов и институтов развития.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко призвал активизировать работу по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС, которые могут быть использованы в том числе для финансирования совместных проектов — эти идеи, отметим, обсуждаются в ШОС уже более десяти лет. Также белорусский премьер предложил создать Межбиржевой союз ШОС, для того чтобы «стабилизировать цены на рынках стран-членов и повысить биржевой товарооборот».

По итогам встречи премьеры подписали несколько документов, включая совместное коммюнике, в котором, в частности, поручили ведомствам стран ШОС активизировать консультации по вопросам создания упомянутых банка и фонда, а также подтвердили желание наращивать доли национальных валют во взаимных расчетах.

Евгения Крючкова, Исламабад