Генсек ШОС: вопрос появления безвиза внутри стран организации еще не созрел
Облегчение визового режима в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится в повестке дня, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. При этом он уточнил, что вопрос безвизовых поездок для ШОС еще «не созрел».
Нурлан Ермекбаев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
По словам господина Ермекбаева, эту тему обсуждают в том числе министерства внутренних дел и миграционные службы стран—членов ШОС. Генсек организации напомнил, что у многих стран в ШОС соглашения о безвизовых поездках заключены на двусторонней основе.
«По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций»,— пояснил он в интервью «РИА Новости».
В ШОС входят десять стран: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Еще две страны имеют статус государства-наблюдателя — Афганистан и Монголия. Желание стать полноправным членом ШОС выражала Турция.
О сотрудничестве стран — в публикации «Ъ» «Премьеры развернулись на востоке».