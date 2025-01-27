Генсек ШОС: вопрос появления безвиза внутри стран организации еще не созрел

Облегчение визового режима в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) находится в повестке дня, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. При этом он уточнил, что вопрос безвизовых поездок для ШОС еще «не созрел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурлан Ермекбаев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Нурлан Ермекбаев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам господина Ермекбаева, эту тему обсуждают в том числе министерства внутренних дел и миграционные службы стран—членов ШОС. Генсек организации напомнил, что у многих стран в ШОС соглашения о безвизовых поездках заключены на двусторонней основе.

«По безвизовому режиму в рамках всей Организации пока вопрос не созрел, но работа по либерализации визовых режимов является одной из задач, которая сформулирована в плане мероприятий туристических администраций»,— пояснил он в интервью «РИА Новости».

В ШОС входят десять стран: Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Еще две страны имеют статус государства-наблюдателя — Афганистан и Монголия. Желание стать полноправным членом ШОС выражала Турция.

О сотрудничестве стран — в публикации «Ъ» «Премьеры развернулись на востоке».