Привлечение за вовлечение

Группа из почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным внесла в Госдуму три инициативы, направленные на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту суверенитета». В частности, они предложили заочно судить уехавших россиян за преступления антироссийской направленности, отменить принцип преюдиции по статьям о дискредитации армии и призывах к санкциям, если преступления были совершены «в корыстных целях», и давать статус иноагента за вовлечение граждан в антироссийскую деятельность. Юристы считают предложенные формулировки новых оснований для включения в реестр иноагентов слишком широкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пояснила 21 марта соавтор законопроектов вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), они направлены «на обеспечение защиты суверенитета и недопущение вмешательства во внутреннюю политику России».

Первый проект — это поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие проводить судебное разбирательство и выносить приговор в РФ по 20 составам преступлений, даже если лица, их совершившие, находятся за рубежом. Речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам и развязыванию агрессивной войны, распространение фейков и дискредитация вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма. Эти составы относятся к категориям небольшой или средней тяжести, а по действующему законодательству заочный суд возможен только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

В пояснительной записке отмечается, что преступления, «связанные с антироссийской деятельностью», чаще всего совершаются лицами, находящимися за пределами РФ.

Это «свидетельствует также о том, что они осмысленно рассчитывают избежать ответственности, при таких обстоятельствах превентивная функция уголовного закона фактически не обеспечивается», полагают депутаты. Принятие поправок, по их мнению, «обеспечит дополнительные меры по упреждению и профилактике преступлений, направленных на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности РФ».

Вторая инициатива — поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание за совершение ряда преступлений из корыстных побуждений или по найму. Например, по статьям о дискредитации армии и о призывах к антироссийским санкциям в таком случае предлагается отменить принцип преюдиции (сейчас уголовная ответственность за эти преступления наступает лишь после административного наказания) и ввести конфискацию имущества (подробнее см. “Ъ” от 11 февраля).

Наконец, третий законопроект вносит поправки в базовый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», расширяя основания для присвоения статуса иноагента. В реестр Минюста предлагается включать за оказание содействия иностранным организациям, действующим против интересов России, а также за вовлечение в подобную деятельность или ее финансирование. Также статусом иноагента можно будет наделять лиц, вовлекающих граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор военно-технической информации, которая при ее получении иностранными источниками может быть использована против безопасности России.

«Вовлечение» — это весьма широкая формулировка, и под ней можно понимать фактически любое взаимодействие с международной организацией, в которой Россия не участвует, считает адвокат Андрей Гривцов: «Полагаю, законопроект направлен на еще большую изоляцию россиян от всяких контактов с иностранными государствами и международными организациями, которые Россия считает недружественными». Старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев напоминает, что в реестр Минюста можно попасть не только за сбор «чувствительной» военно-технической информации, но и за распространение соответствующих материалов. А это значит, что «вовлечением» Минюст может счесть, к примеру, просьбу разместить подобные материалы в своих аккаунтах в соцсетях, обращенную к лицам, которые сами иностранного финансирования не получают, отмечает эксперт.

Ксения Веретенникова