Дума ищет управу на релокантов и отщепенцев

Госдума на заседании 2 апреля единогласно приняла в первом чтении три законопроекта, внесенные большой группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и направленные на ужесточение законодательства об иностранных агентах и «защиту национальных интересов». Как пояснили авторы поправок, новые нормы касаются релокантов и «прочих отщепенцев», которые, покинув Россию, помогают нежелательным организациям в их антироссийской деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирину Яровую особенно порадовала консолидированная позиция депутатов по вопросу о борьбе с иностранным влиянием

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ирину Яровую особенно порадовала консолидированная позиция депутатов по вопросу о борьбе с иностранным влиянием

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, три инициативы были внесены в Думу 21 марта.

Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу позволят выносить заочные приговоры по 20 составам преступлений, в том числе за призывы к терроризму, экстремизму и нарушению территориальной целостности РФ, распространение фейков, дискредитацию вооруженных сил РФ и реабилитацию нацизма.

позволят выносить заочные приговоры по 20 составам преступлений, в том числе за призывы к терроризму, экстремизму и нарушению территориальной целостности РФ, распространение фейков, дискредитацию вооруженных сил РФ и реабилитацию нацизма. Поправки к Уголовному кодексу ужесточают наказание за совершение ряда преступлений (включая дискредитацию армии и призывы к антироссийским санкциям) из корыстных побуждений или по найму.

ужесточают наказание за совершение ряда преступлений (включая дискредитацию армии и призывы к антироссийским санкциям) из корыстных побуждений или по найму. Наконец, поправки к закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», расширяют основания для присвоения статуса иноагента.

В случае принятия законопроекта в соответствующий реестр Минюста можно будет попасть, в частности, за оказание содействия иностранным организациям, действующим против интересов России, а также за вовлечение других лиц в подобную деятельность или ее финансирование.

«Все три законопроекта направлены на защиту национальных интересов и безопасности России»,— пояснила депутатам их соавтор вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия», ЕР). Заодно она решила напомнить о том, как в 2012 году Дума принимала первый закон об иностранных агентах. «Тогда было все не так просто в этом зале. Тогда были те, кто сидел с белыми ленточками, были те, кто заказывал огромные материалы, финансируемые из-за рубежа, и которые устраивали просто оголтелую травлю за то, что кому-то придется признаться и представиться гражданам России иностранным агентом, не более того»,— вспоминала госпожа Яровая. Но сейчас 400 депутатов, подписавшихся под внесенными инициативами, занимают консолидированную позицию, порадовалась вице-спикер.

Председатель комитета Думы по безопасности Василий Пискарев (ЕР), выступая с содокладом, поддержал коллегу: «Мы фиксируем, особенно в последнее время, что релоканты, перебежчики и всякого рода отщепенцы, находясь за границей, вступают в сотрудничество с международными организациями, в которых Россия не участвует, и иностранными государственными органами, занимающимися деятельностью, направленной против безопасности РФ». В качестве примера он привел Международный уголовный суд (МУС), помощь которому стала для релокантов «стабильным источником дохода» (напомним, в 2023 году МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой).

А признанный нежелательным в РФ «Фонд Клуни за справедливость», по словам господина Пискарева, «буквально открыл охоту на наших известных журналистов, откровенно, навязчиво и системно добиваясь от Евросоюза выдачи ордеров на их аресты». При этом материалы и запросы в правоохранительные органы для фонда тоже готовят релоканты, убежден единоросс. Также он рассказал о так называемых ресурсных центрах, которые помогают уехавшим за границу россиянам обустроиться в обмен на содействие в антироссийской деятельности.

Вопрос возник только у Анатолия Вассермана («Справедливая Россия — За правду»): его беспокоило возможное ослабление ответственности за шпионаж, если он будет квалифицироваться по новым нормам УК. Но Ирина Яровая заверила коллегу, что законопроект лишь восполняет пробел в законодательстве об иноагентах, помогая охватить «весь формат их возможного недружественного действия против России».

Перед голосованием Вячеслав Володин еще раз подчеркнул, что авторами законопроектов стали порядка 400 депутатов независимо от фракционной принадлежности.

«Мы только что, в начале заседания, говорили о том, какой Дума была в 93-м <…> как некоторые фракции в полном составе ходили на инструктаж в посольства других стран. Хорошо, что это время прошло, потому что, если бы это все продолжалось, страны просто не стало бы»,— заявил спикер. После этого все законопроекты были поддержаны единогласно, а господин Володин поздравил депутатов с тем, что они продемонстрировали высокий «уровень консолидации и понимания необходимости защищать нашу страну».

Ксения Веретенникова