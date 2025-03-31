Борьбу с иностранным влиянием поддержали без вопросов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 31 марта рассмотрела очередную порцию депутатских инициатив. Два документа, направленные на борьбу с иностранным влиянием, были поддержаны комиссией без замечаний. Ряд других проектов, которые касаются, в частности, борьбы с поддельными наградами и навязчивым преследованием (сталкингом), в правительстве сочли нецелесообразными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Григоренко (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко (слева)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Законопроект группы депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным («Единая Россия»), направленный на ужесточение законодательства об иностранных агентах, правительственная комиссия поддержала без замечаний. Напомним, авторы документа предлагают расширить перечень оснований для включения лиц в соответствующий реестр, добавив туда пункты об оказании содействия в исполнении решений международных организаций и иностранных госорганов, если те «направлены против безопасности» РФ, а также о вовлечении граждан в такие виды деятельности (см. “Ъ” от 24 марта).

Второй законопроект из того же пакета, расширяющий перечень уголовных дел, рассмотрение которых возможно в отсутствие подсудимого, если тот находится за границей и уклоняется от явки в суд, также концептуально поддерживается правительством, следует из одобренного комиссией проекта отзыва. Речь, напомним, идет о таких составах, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам и развязыванию агрессивной войны, распространение фейков и дискредитация вооруженных сил РФ, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, а также реабилитация нацизма.

Параллельно в Белом доме изучили ряд новелл к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) авторства оппозиционных депутатов.

Инициативы депутата Госдумы Михаила Делягина («Справедливая Россия — За правду»), призванные ужесточить ответственность должностных лиц по статьям о возбуждении ненависти (ст. 20.31 КоАП и ст. 282 УК), поддержки правительства не получили. В проекте отзыва указано, что и Уголовный, и Административный кодексы уже предусматривают более жесткую квалификацию соответствующих деяний в случае, если те были совершены лицом с использованием служебного положения.

Не поддержали в правительстве и инициативу другого эсера, депутата Госдумы Дмитрия Гусева, предложившего распространить наказание за учреждение и изготовление знаков, схожих с госнаградами (ч. 2 ст. 17.11 КоАП), на региональные и «ведомственные» награды, а также на их сбыт и приобретение. В проекте отзыва указано, что понятие «ведомственных наград» законодательством не определено, а ответственность за изготовление «псевдорегиональных» знаков субъекты РФ могут предусмотреть самостоятельно.

Наконец, к законопроекту «Новых людей» об административной ответственности за навязчивое преследование (сталкинг) в кабмине предложили вернуться после того, как законотворцы внесут в Госдуму базовый законопроект «О противодействии навязчивому преследованию», где формализуют определение сталкинга.

«Введению нового вида административно наказуемого деяния должно предшествовать принятие соответствующего федерального закона и последующий мониторинг практики его применения»,— говорится в проекте отзыва.

Комиссия также напомнила, что запрет определенных действий (авторы предлагают запрещать преследователям приближаться к жертвам решением суда) КоАП не предусмотрен.

Напомним, ранее подобный законопроект вносили депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. Инициативу либерал-демократов правительство также не поддержало. Господин Нилов сообщил “Ъ”, что готов объединиться с «Новыми людьми» для «совместной борьбы с имеющимся злом».

Григорий Лейба