Reuters: Россия и США проведут очередной раунд переговоров в Стамбуле 10 апреля

Россия и США проведут второй раунд переговоров в Стамбуле 10 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ранее в МИД РФ сообщили, что делегации России и США на грядущих переговорах в Стамбуле возглавят посол РФ в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. В МИД РФ не уточняли, когда именно должны пройти консультации.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

О первом раунде стамбульских консультаций — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Анастасия Домбицкая