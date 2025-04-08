Переговоры с США в Стамбуле возглавит посол РФ в Вашингтоне Дарчиев

Делегации России и США на грядущих переговорах в Стамбуле возглавят посол РФ в США Александр Дарчиев и зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Об этом во вторник заявили в министерстве иностранных дел России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран»,— заявили ТАСС в МИД РФ.

«Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными. Консультации пройдут в Стамбуле»,— подчеркнули в российском дипведомстве. Было отмечено, что российскую делегацию по-прежнему возглавляет Александр Дарчиев, а американскую — Соната Коултер.

8 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия на предстоящей встрече с США в Стамбуле будет представлена по линии МИДов. 1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что готовится еще одна встреча делегаций России и США в Стамбуле по двусторонним отношениям. Он отметил «наметившийся прогресс» и желание американских партнеров снять «неприемлемые препятствия» для работы дипломатов стран.

Первая встреча делегаций России и США, организованная для обсуждения работы посольств стран, прошла в Стамбуле 27 февраля и продлилась шесть с половиной часов. Дискуссии велись на «экспертном уровне», обсуждались финансирование дипмиссий и условия работы дипломатов, а также возвращение России шести объектов недвижимости в США, изъятых в 2016–2018 годах. Как сообщал Госдеп, стороны определили первые шаги к нормализации работы посольств, в том числе доступ к банковским услугам и кадровые вопросы.

О первом раунде стамбульских консультаций — в материале «Ъ» «Россия и США ворошат прошлое ради будущего».

Анастасия Домбицкая