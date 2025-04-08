Nissan может перенести часть производства из Японии в США из-за пошлин Трампа

Японский автоконцерн Nissan рассматривает возможность частичного переноса производства из Японии в США, чтобы избежать выплаты высоких пошлин при экспорте. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei.

Речь идет о переносе производства ведущей на американском рынке модели внедорожника Rogue, который собирается в префектуре Фукуока. По данным издания, частичный «переезд» компании в США возможен уже летом.

Издание отмечает, что больше всего пострадают мелкие и средние компании-подрядчики, которые лишатся заказов от Nissan. В 2024 году из 920 тыс. автомобилей автоконцерна, проданных в США, 150 тыс. экспортировали из Японии.

Ранее Nissan планировал частично сократить рабочие смены на заводе в американском штате Теннесси, где производит модель внедорожника Rogue из-за плохой динамики продаж. После введения президентом США Дональдом Трампом 2 апреля 25-процентных пошлин на все импортные автомобили и запчасти концерн изменил планы и решил сохранить объем производства на прежнем уровне.

3 апреля индекс Nikkei, отражающий колебание курса акций 225 ведущих японских компаний, в начале торгов снизился на 4,4%, до 34 138 пунктов. В последний раз он опускался ниже 35 000 пунктов в августе 2024 года. Акции Nissan снизились на 5,99%. Тарифы США против Японии начнут действовать 9 апреля.

О тарифной политике Дональда Трампа — в материале «Игра тарифов».

Екатерина Отрашкевич