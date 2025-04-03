Индекс Nikkei обвалился после тарифов Трампа

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись обвалом котировок. Лидеры падения — акции автомобильных компаний. Акции Nissan снизились на 5,99%, Honda — на 5,09%.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курской акций 225 ведущих японских компаний, в начале торгов снизился на 4,4%, до 34 138 пунктов. В последний раз индекс опускался ниже 35 000 пунктов в августе 2024 года.

Падение котировок СМИ связывают с введением президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин для многих стран. Для Японии они составят 24%. Тарифы начнут действовать с 9 апреля.