Тегеран мягчеет под прессом США

Иран решил сократить военное присутствие в Йемене, утверждают иранские источники газеты The Telegraph. По их словам, таким образом Тегеран хочет избежать прямой конфронтации с Вашингтоном, который продолжает наносить интенсивные удары по районам, подконтрольным йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы). Решение может указывать на стремление Ирана смягчить политику в условиях давления со стороны США. Как дал понять президент Дональд Трамп, Тегеран даже уже якобы согласился на прямые переговоры с Вашингтоном, несмотря на то что ранее категорически настаивал на диалоге только через посредников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заборы в Тегеране украшены карикатурами на американский флаг

Фото: Vahid Salemi / AP Заборы в Тегеране украшены карикатурами на американский флаг

Фото: Vahid Salemi / AP

Тегеран распорядился сократить военную миссию в Йемене, чтобы таким образом попытаться избежать прямого столкновения с США, которые продолжают обстреливать юг Аравийского полуострова. Об этом сообщила в конце нынешней недели британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в Иране.

Как утверждают собеседники The Telegraph, Исламская Республика намерена в целом урезать помощь всем своим прокси-силам, действующим на Ближнем Востоке, и направить все ресурсы на укрепление собственной обороны.

Главная тема внутригосударственных дискуссий в Иране — это «Трамп и то, как иметь с ним дело», говорят источники издания. «На каждой встрече превалируют дискуссии о нем, и ни одна из группировок в регионе, которые мы ранее поддерживали, не обсуждается»,— добавил один из собеседников газеты.

Что касается движения «Ансар Аллах», то в Иране «существует мнение, что хуситы не смогут выжить и доживают свои последние месяцы или даже дни», говорят источники издания. «Они были частью цепочки, которая опиралась на Насраллу (бывший генеральный секретарь ливанской группировки "Хезболла" Хасан Насралла.— “Ъ”) и Асада (экс-президент Сирии Башар Асад.— “Ъ”), и сохранение только одной части этой цепочки не имеет смысла в будущем»,— объяснил один из них.

С начала израильской операции в секторе Газа, объявленной после резни 7 октября 2023 года, Иран нарастил военную и консультативную помощь хуситам, которые приступили к обстрелам еврейского государства и блокировали международные судоходные пути вблизи Йемена, сообщали 21 января 2024 года источники Reuters в Иране и других странах региона. По этим данным, в районах, контролируемых «Ансар Аллах», были дислоцированы военные советники Корпуса стражей исламской революции — влиятельной военно-политической организации, близкой к принятию решений в Иране. Они делились с хуситским движением военным опытом и разведывательными данными, утверждали собеседники Reuters.

Господин Трамп 15 марта объявил о начале крупномасштабной операции против хуситов, которая, по задумке, должна была стать более мощной, чем предыдущая военная кампания, инициированная экс-президентом Джо Байденом.

Всего за три недели ударов по Йемену Пентагон израсходовал боеприпасы на сумму $200 млн, цитирует издание The New York Times чиновников, знакомых с деталями оборонного бюджета. К 7 апреля сумма трат на удары по Йемену и наращивание военного присутствия на Ближнем Востоке, необходимого для давления на Иран, может значительно превысить $1 млрд, утверждает американский источник газеты. Он не исключил, что в скором времени Пентагону придется запросить у Конгресса США дополнительные средства.

Обстрелы хуситских позиций являются для Вашингтона одним из элементов кампании по принуждению иранского руководства к переговорам. Как сообщил 12 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопрос об иранских прокси-силах стал одним из пунктов соглашения с Тегераном, продвигаемого господином Трампом. «Есть некоторые признаки того, что американцы хотели бы, чтобы эта новая сделка сопровождалась политическими условиями, согласно которым Иран обязуется проходить проверки, подтверждающие, что он не поддерживает группировки в Ираке, Ливане, Сирии и где-либо еще»,— сказал глава МИД РФ.

В этих обстоятельствах предполагаемое сокращение миссии Ирана в Йемене может выглядеть жестом доброй воли. Изменения в позиции Тегерана зафиксировал сам господин Трамп.

«Они (власти Ирана.— “Ъ”) хотели использовать посредников (на возможных переговорах с США.— “Ъ”),— указал глава Белого дома, общаясь с журналистами 3 апреля.— Не думаю, что теперь это обязательно так. Думаю, они обеспокоены. Думаю, они чувствуют себя уязвимыми, а я не хочу, чтобы они так себя чувствовали. Полагаю, они хотят встретиться (с американскими переговорщиками.— “Ъ”)». Он добавил, что поддерживает идею прямых переговоров с Тегераном. «Думаю, это будет быстрее. И вы поймете другую сторону гораздо лучше, чем если будете действовать через посредников»,— отметил господин Трамп.

Если такой диалог начнется, то правительство Израиля, которое регулярно пыталось убедить господина Трампа в необходимости полномасштабной военной операции против ядерной инфраструктуры Ирана, даст свое согласие. Это допустил 3 апреля глава МИД Израиля Гидеон Саар во время своего визита во Францию. «Важна цель, а цель состоит в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Я думаю, что это международный консенсус, и мы не исключаем дипломатического пути»,— подчеркнул шеф израильского внешнеполитического ведомства.

Нил Кербелов