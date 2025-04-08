АЛРОСА ожидает восстановления рынка алмазов раньше 2027 года

Группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА (MOEX: ALRS) предполагает, что рынок алмазов восстановится раньше 2027 года, заявил глава компании Павел Маринычев в интервью телеканалу «Якутия 24». По его словам, первые попытки восстановления рынка уже наблюдаются.

По словам господина Маринычева, цены на бриллианты стали расти впервые за три года. Поэтому недавно объявленная консервация низкорентабельных месторождений, включая Верхнемунское, будет немедленно прекращена в случае восстановления спроса.

«Ограничения в отношении АЛРОСА вызвали ожидания возникновения дефицита. Мировые производители бриллиантов стали закупать продукцию АЛРОСА впрок. Возникли серьезные остатки у огранщиков и производителей ювелирной продукции. А потом спрос достаточно резко снизился. Начиная с 2023 года мы наблюдаем снижение цен на ювелирные изделия с бриллиантами, что не позволяет реализовать накопленные стоки»,— сказал глава компании (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Маринычев добавил, что из-за санкций ЕС АЛРОСА начала направлять алмазы «туда, куда это возможно». Он рассказал, что из-за ограничений экспорта компании произошла разбалансировка мирового рынка и «кризисные явления».

Алмазная отрасль с 2023 года находится в кризисе. Причина — избыточные запасы в Индии, гранильный сектор которой обрабатывает 90% алмазов в мире.

О перспективах восстановления алмазно-бриллиантовой отрасли — в материале «Ъ» «Все грани кризиса».

Екатерина Отрашкевич