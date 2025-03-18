АЛРОСА приостановит добычу на части активов с апреля

АЛРОСА (MOEX: ALRS), добывавшая около 90% алмазов в РФ, с апреля начнет приостановку добычи на части менее рентабельных активов. Как сообщила компания, с 1 апреля приостанавливается добыча на россыпных месторождениях в долине реки Анабар — Хара-Мас и Очуос, а с 15 июня — на Верхне-Мунском месторождении (карьеры «Заполярный» и «Магнитный»).

Совокупная добыча этих активов в плане по производству на 2025 год — менее 1 млн карат алмазов, или 3% от объема производства АЛРОСА. В компании добавили, что приостановка может отразиться на показателях только в 2026 году и производственный план на 2025 год остается на уровне 29 млн карат. В 2024 году компания должна была добыть 33 млн карат, что на 4,6% меньше уровня 2023 года.

В ходе временной приостановки добычи инфраструктура объектов будет поддерживаться в полном объеме, что позволит оперативно ввести их в строй по мере восстановления мирового алмазного рынка, говорят в АЛРОСА. В компании напомнили, что решение о временной консервации менее рентабельных активов принято в рамках объявленной в ноябре 2024 года программы повышения эффективности и оптимизации расходов. Это позволит в течение года сократить прямые затраты на 9 млрд руб.

Как отмечают в АЛРОСА, мировые алмазодобывающие компании сокращают добычу, чтобы позволить индийскому гранильному сектору (90% мирового рынка огранки) разгрузить запасы. Совокупное сокращение мировой алмазодобычи в текущей конъюнктуре составило 10–15%: со 120–125 млн карат в 2021–2022 годах до 100–105 млн карат в 2023–2024 годах. В АЛРОСА добавили, что последние три года удерживали объем добычи на стабильно высоких уровнях.

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