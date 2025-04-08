Пентагон уволил представителя США в Военном комитете НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил американского постоянного представителя в военном комитете НАТО вице-адмирала Шошану Чатфилд. Об этом во вторник сообщил официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл.

Пит Хегсет «отстранил вице-адмирала ВМС США Шошану Чатфилд от должности представителя США в военном комитете НАТО в связи с утратой уверенности в ее способности руководить», говорится в заявлении официального представителя Пентагона Шона Парнелла (цитата по AFP).

Шошана Чатфилд была представителем США в высшем военном органе НАТО, который вырабатывает рекомендации по военной политике и стратегии. Как пишет AFP, она занимала эту должность с 2023 года.

Об увольнении госпожи Чатфилд ранее сообщили Reuters и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По информации WP, вице-адмирала уведомили об увольнении в минувшие выходные. Reuters писало, что Шошана Чатфилд — одна из немногих женщин-офицеров американского ВМФ, удостоенных трех звезд, и первая женщина, возглавившая Военно-морской колледж. Она выступала за то, чтобы у женщин были равные с мужчинами возможности службы в армии.

Ранее администрация Дональда Трампа уже уволила нескольких высокопоставленных военнослужащих. Среди них старший помощник министра обороны генерал-лейтенант Дженнифер Шорт, офицер ВМС адмирал Лиза Франкетти, а также комендант береговой охраны адмирал Линда Фэган. В феврале Дональд Трамп также отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна.

Об увольнениях в вооруженных силах США — в материале «Ъ» «Отставить разговорчивых в строю».

Анастасия Домбицкая