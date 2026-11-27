Мерц и Макрон разошлись во мнении по поводу семилетнего бюджета ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон вступили в заочный спор о параметрах семилетнего бюджета Евросоюза (ЕС), передает EUobserver. Разногласия возникли во время саммита в Брюсселе, где не удалось согласовать финансовую программу объединения на 2028-2034 годы.
Возглавляемая Берлином группа участников настаивала на более существенном сокращении расходов, чем предложенные председателем Евросовета Антониу Коштой €204 млрд. «Я всегда четко обозначал свою позицию: сокращение должно составить несколько сотен миллиардов евро», — приводит издание слова Фридриха Мерца.
Эмманюэль Макрон, напротив, назвал требования уменьшить бюджет стратегической ошибкой. «Мы фактически обрекаем себя на отставание от Китая по объему государственных инвестиций, и Франция не поддерживает никакие дополнительные сокращения»,— заявил он, после чего досрочно покинул саммит.
По итогам встречи руководители ЕС не смогли договориться по двум ключевым финансовым вопросам: им не удалось согласовать многолетний бюджет на 2028–2034 годы и утвердить новый кредит Украине на €45 млрд. Саммит завершился досрочно, обсуждение перенесли на декабрь.