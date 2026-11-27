Эмманюэль Макрон, напротив, назвал требования уменьшить бюджет стратегической ошибкой. «Мы фактически обрекаем себя на отставание от Китая по объему государственных инвестиций, и Франция не поддерживает никакие дополнительные сокращения»,— заявил он, после чего досрочно покинул саммит.