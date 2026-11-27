«Недорого за целый остров»
Анна Минакова — зачем путешественники тратят миллионы ради одиночества
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С 20 февраля по 6 марта 2027 года пятизвездочный бутик-отель Lys Martagon во французском Куршевеле предлагает гостям необычный формат зимних каникул. За €300 тыс. в неделю его можно арендовать целиком. Все семь номеров, рестораны и общественные пространства превращаются в частную альпийскую резиденцию с полноценным гостиничным обслуживанием.
Впрочем, возможность на время стать единственным хозяином роскошного отеля далеко не предел современной индустрии гостеприимства.
Например, в Таиланде можно арендовать целый остров. Cape Fahn Hotel неподалеку от Самуи предлагает эксклюзивное пользование своим островным курортом с 24 виллами и частными бассейнами. Минимальный срок аренды всего две ночи, а стоимость начинается чуть выше $20 тыс. в сутки, плюс обязательные расходы на питание и напитки. Согласитесь, недорого за целый остров.
В Тоскане Rosewood Castiglion del Bosco предлагает приватизировать целую историческую усадьбу с гостиничными номерами, виллами, ресторанами, садами и бассейнами. Здесь можно разместить до 250 гостей, превратив часть тосканской сельской местности в собственную резиденцию.
Наконец, если острова или поместья недостаточно, можно арендовать целый круизный корабль. The Ritz-Carlton Yacht Collection предлагает полностью приватизировать свои роскошные суда, включая Evrima со 149 люксами. Заказчик может определять маршрут путешествия, программу береговых экскурсий и даже меню ресторанов.
Высшая степень современной роскоши, пожалуй, в том, чтобы попасть туда, куда себе позволить попасть могут не все. А в том, чтобы остальных там вообще не было.