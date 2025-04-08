Shacman планирует локализовать производство грузовых авто в России

Китайская компания Shacman, которая занимается производством грузовой техники, планируют вместе с заводом Shaanxi Heavy Duty локализовать свое производство в России. Об этом сообщил представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин, передает ТАСС.

Как рассказал господин Пичугин на пресс-конференции, российская компания-представитель «Шакман моторс» подготовила план устранения претензий Росстандарта. В феврале ведомство запретило ввозить и продавать в России грузовики Shacman SX3258 из-за несоответствия транспортных средств целому ряду обязательных требований. Они касались шумовых ограничений, задних противоподкатных и боковых защитных устройств и других.

По словам представителя завода Shaanxi Ван Сюйлиня, вопрос о локализации автомобилей Shacman обсуждается с прошлого года, передают «Известия». Однако в компаниях еще не готовы назвать регион и площадку, где начнут выпускать грузовики.

В 2024 году в топ-6 автопроизводителей по числу проданных в Сибирском федеральном округе тяжелых грузовых машин (HCV, свыше 16 т) вошли пять китайских компаний. Некоторые грузоперевозчики, которым удалось пополнить парк автомобилями из КНР после введения санкций, жалуются на неудовлетворительное качество техники и сервисного обслуживания. В этих условиях транспортные компании готовы вернуться к поддержанным машинам европейских производителей.

Подробнее о грузовой технике из КНР — в материале «Ъ-Сибирь» «Китайские грузовики берут числом».