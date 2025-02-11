В России запретили импорт и продажу китайских грузовиков Shacman SX3258

Росстандарт запретил продавать и импортировать в страну китайские грузовики Shacman SX3258. По данным ведомства, всего в страну было ввезено 15 тыс. таких машин, из которых 2170 единиц находятся в эксплуатации.

Росстандарт провел выездную внеплановую проверку российского дистрибьютора грузовиков — ООО «Шакман Моторс». Нарушения были выявлены в установке противоподкатного бруса, боковых защитных устройств, в части шумовых ограничений.

ООО «Шакман Моторс» предписано устранить нарушения на проданных и непроданных самосвалах. Росстандарт отмечает, что проводил встречи и неоднократно указывал на нарушения представителям «Шакман Моторс».

Как сообщила сама компания, поводом для проверок стало обращение «Спецавтостроя». В обращении говорилось, что у купленного ими самосвала Shacman SX3258 «слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства, сильный шум, слабое торможение и тихий неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС», передает «Интерфакс».