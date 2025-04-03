Китайские грузовики берут числом

Китайские грузовые автомобили за последние три года прочно заняли место европейских на российском рынке. С одной стороны, это позволило сибирским грузоперевозчикам пополнить парк после введения санкций, но, с другой, поставило новые вопросы — о неудовлетворительном качестве техники и сервисного обслуживания. В этих условиях ряд транспортных компаний готовы отдать предпочтение подержанным машинам европейских производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За три года эксплуатации китайских грузовиков сибирские перевозчики смогли хорошо узнать их сильные и слабые стороны

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За три года эксплуатации китайских грузовиков сибирские перевозчики смогли хорошо узнать их сильные и слабые стороны

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2024 году в топ-6 автопроизводителей по числу проданных в Сибирском федеральном округе (СФО) тяжелых грузовых машин (HCV, свыше 16 т) вошли пять китайских компаний. Рейтинг возглавила Shacman (2416), на второй позиции — Sitrak (1908), далее идут российский «КамАЗ» (1727), Dongfeng (1441), FAW (943) и Howo (473). В общей сложности в Сибири было продано 10,95 тыс. тяжелых грузовых машин. Большая часть техники (7269) была реализована в трех регионах — Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях.

Исследование рынка провели президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль и аналитическое агентство «Автостат». Его результаты были представлены на прошедшей в Новосибирске конференции «Китайские грузовики в России: первый опыт эксплуатации и перспективы». Организатором конференции стала Сибирская ассоциация автомобильных перевозчиков.

«Выбор у нас (российских грузоперевозчиков.— «Ъ») простой: либо это российский производитель (или белорусский), либо это продукция китайского автопрома»,— констатировал господин Коваль.

Он напомнил, что в 2019 году доля «КамАЗа» составляла 21% (по итогам 2024-го — 15,8%), а в топ-10 не было ни одной китайской марки.

В сегменте магистральных тягачей в 2019 году на долю европейских производителей (Scania, Volvo, Man, DAF, Mercedes-Benz, Iveco и Renault) пришлось 69,8% продаж в СФО. В 2024 году из этого списка остался только Mercedes-Benz и Volvo с суммарной долей 5,3%. В сегменте самосвалов по итогам прошлого года на верху рейтинга оказались четыре китайских марки. «КамАЗ», который в 2019-м был первым с 21,4%, они оттеснили на пятую строчку (5,4%).

По словам присутствовавших на конференции представителей сибирских перевозчиков, китайские машины составляют сегодня значительную часть их парка, потеснив «европейцев». Но замену равноценной они не считают. Большая часть высказанных претензий казалась качества техники из КНР, а также ее сервисного обслуживания.

«У нас в парке 70 китайских автомобилей. 50% из них отработали действительно хорошо. 50% — плохо. Двигатель и редуктор — это поломки первого и второго года эксплуатации. Их ремонт занимает три-пять недель… Из 100 Volvo только одна могла повести себя непредсказуемо»,— отметила гендиректор новосибирского ООО «Люгрос» Алина Атланова.

По ее словам, нестабильное качество делает невозможным прогноз срока вывода техники из эксплуатации.

Гендиректор ООО «БийскТрансСервис» (Алтайский край) Павел Чеглаков предъявил претензии к качеству шин и назвал электропроводку «бич всех “китайцев”». «Кто-нибудь хоть раз самостоятельно аккумуляторы пробовал местами поменять? Это нужно иметь шесть высших образований, 16 видов ключей различных, и еще к этому надо иметь электротехническое оборудование и диагностическую технику»,— обратился к присутствовавшим на конференции дилерам китайских марок владелец ООО «Маник» (Новосибирская область) Евгений Демченко. Один из его коллег поделился историей о том, как после покупки грузовиков заказал кнопки включения аварийных маяков для перевозки опасных грузов, и завод в КНР изготавливает их уже три года.

Гендиректор новосибирского ООО «Нафтатранс плюс» Игорь Головня посоветовал не рассчитывать на то, что китайские производители пойдут навстречу российским транспортным компаниям в решении возникающих проблем. «Китай до конца в наш рынок не верит, и они не сильно в нем заинтересованы… В 2024-м рынок просел, а в 2025-м он для них почти умер. Когда заказчик для вас не важен, вы будете в него вкладываться?»,— пояснил он.

Как писал «Ъ», автопроизводители из КНР и импортеры просчитались в оценке спроса: после рекордных продаж за последние два года рынок пошел на спад, а ситуацию усугубила высокая ключевая ставка ЦБ. Количество нераспроданных автомобилей составляет в России 60 тыс. штук. По данным доклада господина Коваля, продажи новых грузовиков HCV в 2024 году в РФ сократились на 19% по сравнению с предыдущим. В СФО падение оказалось еще более значительным — на 23%.

Восстановления объемов продаж грузоперевозчики не ожидают из-за затоваренности рынка.

«Сейчас лизинговый конфискат (техника, изъятая у неплательщиков лизинговыми компаниями.— «Ъ»), купленный перевозчиками за 10 млн руб. с пробегом 30-80 тыс. км, стоит на площадках по цене 5-5,5 млн руб., и очереди на эти автомобили не выстраивается»,— заметила госпожа Атланова.

Представители китайских автоконцернов, присутствовавшие на конференции, рассеивать опасения сибирских перевозчиков не стали. «Пока мы не видим перспектив для развития бизнеса в России. Очень высокий банковский процент, очень большой утилизационный сбор на автомобили, ваш рубль нестабилен»,— сказал сетевому изданию Infopro54 представитель одной из китайских компаний.

Эти обстоятельства заставляют сибирских грузоперевозчиков вновь обращаться к продукции европейских компаний. «Мы задумываемся о “европейцах” с пробегом в 500 тыс. км»,— признал господин Чеглаков. Впервые за 20 лет, по словам Алины Атлановой, «задумались о покупке бэушных “европейцев”» и в компании «Люгрос».

Валерий Лавский