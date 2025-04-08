Хинштейн заявил о скором разгроме ВСУ в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал освобождение российской армией села Гуево. Оно расположено возле границы с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Час окончательного разгрома противника на Курской земле все ближе! Верим в наших воинов, которые совсем скоро принесут нам долгожданную Победу»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он также поделился кадрами, на которых российские бойцы поднимают триколор возле разрушенной церкви.

Под оккупацией ВСУ остаются два села в Курской области: Горналь и Олешня. В Telegram-канале «Северный Ветер», который, как считается, ведут бойцы группировки войск «Север», сегодня сообщалось, что бои за эти население пункты уже начались.

Бои в регионе продолжаются с 6 августа 2024 года. В области введены режимы КТО и ЧС федерального масштаба. С 12 марта идет эвакуация мирных жителей из освобожденных населенных пунктов Суджанского района. По данным на 6 апреля, оттуда вывезен 731 человек.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию,— в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».