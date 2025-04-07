Жившие в оккупации жители Курской области получат льготы на жилищные сертификаты
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что граждане, проживавшие на оккупированных территориях, получат льготы при получении жилищных сертификатов. Эта мера также коснется жителей приграничья, вывезенных на территорию Украины в результате боевых действий.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Конечно, эти люди нуждаются в совершенно особом к себе отношении, подходе, заботе»,— сказал господин Хинштейн на заседании регионального правительства.
Он пояснил, что соответствующие изменения были внесены в 635-е постановление правительства от 7 августа 2024 года. По словам главы региона, изменения в этот нормативный акт вносятся регулярно по мере проработки проблемных вопросов.
Кроме того, господин Хинштейн рассказал о возможности дробления жилищных сертификатов, когда человек может направлять полученные средства и на приобретение, и на строительство жилья. Ранее получатель сертификата мог потратить средства либо на покупку, либо на строительство.
В случае потери постоянного и единственного жилья из-за ЧС граждане могут получить жилищный сертификат, дающий субсидию на покупку квартиры (70 тыс. руб. за 1 кв. м). Сертификаты выдает минстрой Курской области. По данным на середину февраля 2025 года, жителям выдано более 6,6 тыс. сертификатов, из них реализованы 2 тыс. на общую сумму 11,9 млрд руб.