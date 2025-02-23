Российские полутяжеловесы поменялись статусами

Вторая часть главного российского противостояния в истории профессионального бокса поменяла обладателя эксклюзивного статуса абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Проигравший в октябре Артуру Бетербиеву Дмитрий Бивол взял у него в столице Саудовской Аравии реванш, проведя шикарный с точки зрения и техники, и тактики поединок, принесший ему довольно уверенную победу по очкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол (слева) победил Артура Бетербиева

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол (слева) победил Артура Бетербиева

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Если кому-то первый раунд этого венчавшего программу роскошного шоу в Эр-Рияде боя показался пресноватым из-за дефицита остроты, то это напрасно. И в нем можно было найти немало занимательного, если помнить детали поединка предыдущего. В октябре Артур Бетербиев в саудовской столице разгонялся так, как привык разгоняться с соперниками куда менее опасными, то есть неторопливо, без надрыва. А тут вдруг сразу занял центр ринга, сразу поддавил. Но при этом Дмитрий Бивол, которому давление Бетербиева доставило четыре месяца назад столько дискомфорта в поздних раундах, был очень аккуратен и очень эффективен, явно эффективнее оппонента.

Дальше было еще занимательнее. Бетербиев шел вперед все агрессивнее и агрессивнее. А Бивол отвечал все опаснее и опаснее.

Да его совершенно не сбивал с ритма этот прессинг. Наоборот, он, казалось, с головой окунулся в свою стихию, такую, в которой удобно только ему, но никак не оппоненту. Бетербиев словно попал в ловушку. Все делаешь вроде бы так, как требует верный план, учитывающий твои основные достоинства, козыри, а очки капают сопернику. И хайлайты что второго, что третьего раунда наполнены под завязку удачными действиями Бивола. Вот прошел неплохой правый боковой, а вот претендент ловко ушел из-под атаки у канатов, заставив впечататься в них противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артур Бетербиев перед началом боя Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол перед началом боя Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Артур Бетербиев перед началом боя Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол перед началом боя Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Артур Бетербиев наверняка рассчитывал сразу создать запас прочности. Но запас создал его противник. Все уважаемые боксерские медиаресурсы после третьего раунда были уверены, что Дмитрий Бивол впереди. Многие — что он выиграл все три.

Но это, конечно, еще ничего не означало. Одна из особенностей Артура Бетербиева, превратившая его в выдающегося, уникального бойца, особенность, может быть, куда более важная, чем убийственный тоннаж ударов,— это умение упрямо гнуть линию, не ломаться, даже если бой идет не так. Изменения в характере матча стали заметны еще в четвертом раунде. А в пятом они уже просто резали глаз. Чемпион попадал. Попадал жестко.

Дмитрий Бивол, разумеется, знал, что Бетербиев классно бьет по корпусу, но все равно нарывался на эти жутко неприятные удары.

А иногда нарывался на удары в голову. И темп работы претендента, такой впечатляющий несколько минут назад, падал и падал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Впрочем, Дмитрий Бивол оперативно делал выводы из происходящего, приспосабливался к нему. И в седьмом раунде он, хоть и больше защищался, выглядел уже совсем недурно – и за счет аккуратного выбора дистанции, и за счет резкого джеба. В восьмом у него прошел шикарный правый боковой, усиливший ощущение: претендент, пережив маленький кризис, восстановился и прибавляет. А у тех матерых экспертов, которые только что восхищались Артуром Бетербиевым и фиксировали намечающийся перелом, мнение по поводу расклада поменялось на прямо противоположное. Они настаивали, что запас опять у Бивола.

А он был хорош. Потрясающе хорош.

Это был тот Дмитрий Бивол, который в 2022 году переиграл великого мексиканского виртуоза Сауля Альвареса,— тонкий, раскрепощенный, все видящий и все чувствующий.

Однако саспенс никуда не исчезал, потому что и Артур Бетербиев продолжал переть на претендента танком. А когда он, «панчер» от бога, прет, случиться может что угодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бивол после победы над соперником

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол после победы над соперником

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Чемпион выплескивал из себя все до капельки – рисковал, рвал дистанцию, выбрасывал удар за ударом. И натыкаясь на защиту, получал удары в ответ. Перед 12-м раундом секунданты в углу умоляли чемпиона взять его во что бы то ни стало. Они понимали, что если и уцелел крохотный шансик удержаться на троне, то без этого раунда и он точно уплывет.

Бетербиев честно пытался выполнить просьбу, но именно грандиозный бой жаркой саудовской ночью выдавал все же его соперник.

Интрига, правда, держалась, и когда настало время огласить счет на судейских картах. На первой значилась ничья – 114:114, и Бетербиев, до сих пор в профессиональной карьере поражений не терпевший, услышав цифры, покачал головой, словно сам не верил, что заслужил их. Две других карты, впрочем, отразили то, что увидела и публика, и аналитики – 115:113 и 116:112 в пользу Бивола.

А Артур Бетербиев поднимал в воздух три пальца. И все догадывались, о чем тут идет речь,— естественно, о третьем поединке. Противостояние такого накала и с таким сюжетом без него не будет полноценным.

Алексей Доспехов