ВТО заявила о риске торговой войны из-за пошлин США

Объемы мировой торговли могут сократиться на 1% за год после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении большинства стран. Это также может привести к значительному перенаправлению торговли. Об этом говорится в заявлении главы Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы.

«Я глубоко обеспокоена этим спадом и возможностью перерастания в тарифную войну с циклом ответных мер, которые приведут к дальнейшему сокращению торговли»,— приводит Reuters слова гендиректора ВТО.

По оценкам госпожи Оконджо-Ивеалы, американские пошлины повлекут за собой существенные последствия для мировой торговли. В связи с этим глава организации призвала участников ВТО ответственно подойти к управлению возникающим давлением, чтобы не допустить роста торговой напряженности. Отмечается, что в ВТО внимательно отслеживают и анализируют новые меры США.

При этом Нгози Оконджо-Ивеала подчеркнула, что большая часть мировой торговли по-прежнему осуществляется на условиях наибольшего благоприятствования. Сейчас эта доля составляет 74% против 80% в начале 2025 года.

Вчера, 2 апреля, президент США объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары. В список вошло 185 стран, включая Китай, ЕС, Индию и Украину. Россия в список не попала. Господин Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.

Подробнее о последствиях введения тарифов — в материале «Ъ» «Выстрел в ногу».