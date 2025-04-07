Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50%, если Пекин не откажется от контрмер

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 9 апреля введет дополнительные 50-процентные пошлины против Китая, если Пекин не откажется от анонсированных ранее контрмер. Господин Трамп также пригрозил срывом переговорного процесса с КНР по поводу тарифной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Если Китай не отменит свое 34-процентное повышение, превышающее ранее введенные долгосрочные торговые ограничения, к завтрашнему дню, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут дополнительные пошлины в размере 50% с 9 апреля»,— заявил американский лидер (цитата по AFP).

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно их запрошенных встреч с нами будут прекращены!» — добавил господин Трамп (цитата по Reuters). Переговоры с другими странами, которые также запросили встречи, «начнутся немедленно», заверил он.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Пошлины против Китая составили 34%. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер. В частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая