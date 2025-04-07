ЕС примет контрмеры в ответ на пошлины США

Евросоюз примет контрмеры в ответ на пошлины США. Об этом заявил еврокомиссар Марош Шефчович на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле сегодня, 7 апреля. Голосование по введению пошлин пройдет 9 апреля. Первый набор начнет действовать 15 апреля, второй — 15 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johanna Geron / Reuters Фото: Johanna Geron / Reuters

«Мы разработали список контрмер»,— сказал господин Шефчович журналистам.

Еврокомиссар заявил, что список и размеры пошлин будут разосланы странам ЕС позднее сегодня, 7 апреля. Голосование пройдет 9 апреля, а окончательный список будет одобрен 15 апреля. 15 апреля вступит в силу первый набор мер, 15 мая — второй.

Ранее в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии не поддержит ответные меры Евросоюза по повышению импортных пошлин в отношении США. По его словам, такая политика приведет к повышению цен в ЕС.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Тарифы в отношении Евросоюза установлены на уровне 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в свете объявленных администрацией США пошлин на продукцию европейских производителей Евросоюз переориентирует свое внимание на оставшиеся 83% глобальной торговли.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая